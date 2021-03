Draft da NBA marcado para 29 de julho

O draft da liga norte-americana de basquetebol (NBA) vai realizar-se em 29 de julho, uma semana depois de uma possível sétima partida da final dos playoffs, anunciou o organismo na segunda-feira.

A ordem para as equipas escolherem os jogadores no draft vai ser sorteada em 22 de junho, informou a NBA, com os jogadores interessados em entrar na liga a terem de se candidatar até 30 de maio, podendo desistir até 19 de julho.

Refira-se poste Neemias Queta, que jogava na Universidade de Utah State, anunciou nas redes sociais que vai tentar a sua sorte e tornar-se no primeiro português na NBA.