Draymond Green suspenso por cinco jogos após mata-leão em Rudy Gobert

Draymond Green foi suspenso por 5 jogos sem direito a vencimento após o mata-leão aplicado a Rudy Gobert, anunciou esta quinta-feira a NBA. Segundo o jornalista da 'ESPN' Adrian Wojnarowski, este castigo fará com que o ala-pivô dos Golden State Warriors perca 769.970 mil dólares (o equivalente a 707 mil euros).

Este castigo surge na sequência dos incidentes que aconteceram no jogo da madrugada de quarta-feira entre os Golden State Warriors e os Minnesota Timberwolves, que estes últimos venceram por 101-104.

No que diz respeito aos restantes envolvidos, Klay Thompson (Golden State Warriors), Jaden McDaniels e Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), os três jogadores acabaram por ter um castigo mais leve, com cada um a ser condenado a pagar 25 mil dólares de multa (o equivalente a 23 mil euros) pelo envolvimento no incidente, que começou com um desentedimento entre Klay Thompson e Jaden McDaniels ainda no primeiro período, com os dois jogadores a agarrem e a puxarem as camisolas um do outro, e que acabou por aumentar de intensidade quando Gobert e Green se envolveram ao barulho, com este último a aplicar um mata-leão no poste francês.

O castigo mais pesado a Green, segundo a NBA, deve-se ao seu "histórico de atos antidesportivos". Com esta suspensão, o jogador de 33 anos falhará o duplo confronto frente aos Oklahoma City Thunder e as partida contra os Rockets, Suns e Spurs.