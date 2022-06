Foi 6.ª escolha no draft da NBA e avisa LeBron James: «Vai ter de mostrar que é melhor que eu»

Bennedict Mathurin, canadiano que foi 6.ª escolha no draft da NBA e primeira dos Pacers, deixou, ao 'The Washington Post', um aviso em tom provocador a LeBron James, onde dá a entender que mal pode esperar pela sua estreia e que receio... é algo que não tem."Há muita gente que diz que ele é bom. Quero ver o quão bom ele realmente é. Não acho que haja alguém melhor que eu. Ele vai ter de me mostrar que é, de facto, melhor que eu", atirou.Mathurin, jovem de 20 anos e 1.98 metros, jogou na última temporada na Universidade do Arizona.Recorde aqui as restantes escolhas do draft, que teve lugar no Barclays Center, em Brooklyn, na madrugada desta sexta-feira.