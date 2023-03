Ja Morant em apuros: jogador dos Memphis Grizzlies afastado durante "pelo menos dois jogos"

Os Memphis Grizzlies anunciaram, este sábado, o afastamento de Ja Morant "durante os próximos, pelo menos, dois jogos", numa altura em que o norte-americano, uma das estrelas da equipa e da NBA, está a ser investigado por ter, alegadamente, agredido um jovem de 17 anos no verão do ano passado "Os Memphis Grizzlies anunciam que Ja Morant será afastado da equipa durante, pelo menos, os próximos dois jogos", pode ler-se em comunicado.Para além do incidente em questão, Ja Morant esteve recentemente envolvido em nova polémica quando, numa 'live' no Instagram, pegou numa arma e a mostrou aos espectadores.