Ja Morant pede desculpa após mostrar arma nas redes sociais: «Sei que desiludi muitas pessoas...»

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 14, 2023

Ja Morant, jogador dos Memphis Grizzlies que se encontra suspenso de todas as atividades da equipa depois de ter mostrado, no passado domingo, uma arma numa 'live' realizada no Instagram - algo que, de resto, também já tinha acontecido há dois meses -, lançou, através dos seus representantes, um comunicado onde pede desculpas pelo incidente, referindo que se "responsabiliza totalmente" pelas suas ações."Sei que desiludi muitas pessoas que me têm apoiado. Isto é uma jornada e reconheço que ainda há trabalho a fazer. As minhas palavras podem não significar muito neste momento, mas responsabilizo-me totalmente pelas minhas ações. Estou empenhado em continuar a trabalhar em mim mesmo", referiu o norte-americano, em comunicado divulgado pelo 'The New York Times'.Em entrevista à 'ESPN', o comissário da NBA Adam Silver abordou o incidente: "As consequências [do castigo] naquela altura [numa fase mais precoce da temporada, quando Ja Morant foi suspenso por oito jogos] foram bastante sérias e parecia que eles as tinha levado a sério. Falámos durante bastante tempo não só sobre as consequências para a carreira dele, mas também para a sua segurança. A minha preocupação - e achei que era uma preocupação dele também - era de que milhões de crianças iam vê-lo a fazer aquilo, a agarrar numa arma daquela maneira. Fiquei em choque quando vi este vídeo", assumiu.Ja Morant, refira-se, é uma das maiores estrelas da NBA e conta com mais de 9,5 milhões de seguidores no Instagram.