Jogador da NBA recusa ser vacinado e gera controvérsia nas redes sociais: «Ganha juízo!»

Bradley Beal, dos Washington Wizards, está a gerar controvérsia nas redes sociais. O jogador foi criticado depois de afirmar, esta segunda-feira, durante a apresentação da equipa na pré-temporada, que optou por não ser vacinado "por razões pessoais", uma vez que já foi infetado pela covid-19 e que conhece casos de pessoas que tiveram "reações adversas".





"Gostava de ter uma explicação para isto... porque é que as pessoas que já estão vacinadas ainda continuam a ser contaminadas? Isso não impede ninguém de contrair a covid-19, certo?", começou por questionar, antes de explicar a sua decisão."Quando fiquei infetado, apenas perdi o olfato. Acho que não se pode pressionar ninguém a tomar uma decisão relativamente ao seu corpo ou sobre o que se coloca no corpo. As pessoas tomam as suas próprias decisões. Conversei com a minha família e tomámos uma decisão em grupo do que achámos que seria melhor para nós".O jogador comentou ainda o impacto que uma reação adversa poderia ter na equipa. "Algumas pessoas têm reações à vacina, mas ninguém quer falar sobre isso. O que acontece se um dos nossos jogadores tomar a vacina e não puder jogar depois disso? Ou se tiverem complicações? Há casos assim", rematou.Beal foi visado por diversos seguidores nas redes sociais, alguns dos quais a pedir-lhe para estudar melhor a decisão. "Bradley, ganha algum juízo" ou "a vacina não te impede de contrair o vírus, ensina o teu sistema imunológico a lutar contra isso" são algumas das observações.Recorde-se que já Andrew Wiggins, dos Golden State Warriors, tinha solicitado não ser vacinado devido a motivos religiosos , pedido que foi rejeitado pela NBA.