Kobe Bryant combinou com a mulher nunca viajarem juntos de helicóptero

Kobe Bryant e uma das filha, Gianna, de 13 anos, perderam a vida num desastre de helicóptero, no domingo. O antigo jogador de basquetebol usava frequemente este meio de transporte para sair de Los Angeles, no entanto, fez um pacto com a mulher, Vanessa Bryant, com quem teve quatro filhas.





"Ele e a Vanessa tinham combinado que nunca viajariam de helicóptero juntos", revelou uma fonte próxima da família à People.Leia mais no VIDAS