LeBron James e o recorde de melhor marcador da história da NBA: «Nem nos meus melhores sonhos...»

LeBron James tornou-se, na madrugada desta quarta-feira, no melhor marcador da história da NBA ao ultrapassar os 38.387 pontos de Kareem Abdul-Jabbar, feito que o extremo dos Lakers destacou, ainda na quadra e depois da interrupção da partida para os respetivos agradecimentos , como "algo que nunca imaginou" alcançar."Nem nos meus melhores sonhos imaginei isto. Só quero agradecer aos fiéis dos Lakers. Vocês são únicos. Poder estar na presença de uma lenda tão grande como Kareem [que se deslocou à quadra para passar o 'testemunho' a LeBron] significa muito para mim. É uma lição de humildade. Por favor, deem uma ovação de pé ao capitão! À minha maravilhosa mulher, à minha filha, aos meus dois filhos, aos meus amigos... A todos os que alguma vez fizeram parte desta minha carreira nos últimos 20 anos... Mais de 20 anos. Só quero dizer que agradeço muito a todos porque não seria nada sem vós", referiu LeBron James, emocionado."Obrigado à NBA, a Adam Silver [comissário da NBA], ao grande David Stern [ antigo comissário da NBA que morreu em 2020 ], agradeço-lhes muito por me permitirem ser parte de algo com que sempre sonhei. E nunca, nunca em um milhão de anos, sonhei com algo melhor do que aquilo que se passou esta noite", concluiu.Refira-se que para além de ser agora o melhor marcador da história da NBA, LeBron James é o 4.º jogador com mais assistências (10.354) e o 9.º com mais roubos de bola (2.179).