LeBron James gasta um milhão de dólares por época para manter a forma

A NBA foi suspensa em março devido à pandemia e a pausa obrigou os jogadores a manterem a forma em casa durante o confinamento. A liga regressa no final deste mês e os craques estão concentrados na Disney World, em Orlando, local onde vai desenrolar-se a fase final da época. E é possível constatar que a paragem não quebrou a forma nem o 'caparro' dos basquetebolistas, sobretudo daquele que é considerada a maior estrela da NBA na atualidade: LeBron James.





"Ele está em excelente forma", afirmou o treinador o jogador de 35 anos nos Los Angeles Lakers, Frank Vogel, nos primeiros dias da 'bolha'. "É realmente notável o quão bem ele conseguiu manter-se em forma, estar pronto e forte para esta fase da época. É como se não tivesse parado e está a jogar a um nível muito alto", acrescentou o técnico."Ele é o jogador mais disciplinado que a liga já viu. E é por isso que a sua equipa é a favorita neste recomeço", afirma Draymond Green, extremo/poste dos Golden State Warriors, uma das equipas ausentes nesta reta final da época por já não poder lutar pela presença noss 'playoffs'.Estima-se que LeBron James gaste cerca de um milhão de dólares por época para manter a forma e o físico no ponto ideal. Na sua luxuosa mansão em Los Angeles, o jogador tem condições únicas. Além de um ginásio semelhante ao dos Lakers, LeBron conta ainda com câmaras hiperbáricas e de crioterapia que permitem uma melhor e mais rápida recuperação física.Além da 'maquinaria', o astro dos Lakers conta com a ajuda de uma equipa de profissionais em várias áreas. Desde os cozinheiros aos fisioterapeutas, um dos papéis mais importantes é o do personal trainer Mike Mancias, que trabalha com LeBron desde 2003 nos Cleveland Cavaliers. "LeBron tem um físico privilegiado, muita inteligência e uma força de vontade inabalável. Nesta fase da carreira estamos a tentar que tenha combustível suficiente no tanque para suportar toda a época, porque em algumas ocasiões é preciso jogar quase 40 minutos todas as noites", explica Mike Mancias.