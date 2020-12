«Não é um clube de strip!»: James Harden em nova polémica e Rockets sem vários jogadores

James Harden soma polémica atrás de polémica e esta semana envolveu-se em mais uma... novamente com clubes de striptease à mistura. Desta feita, e segundo avançou a ESPN, os Houston Rockets estão a investigar as imagens de videovigilância de um clube de striptease em Houston, no qual o jogador terá estado a festejar... e sem máscara.





James Harden já veio a público defender-se e garante que tudo se tratava de um ato... de solidariedade: "Todos os dias aparece qualquer coisa diferente. Fui a um espetáculo para apoiar a minha miúda num evento (não era um clube de strip). Não interessa o número de vezes que as pessoas vão tentar arrastar o meu nome para a lama, a verdade acaba sempre por vir ao de cimo", escreveu a estrela dos Houston Rockets no Instagram.Facto é que o jogo desta madrugada entre Houston Rockets e os Oklahoma City Thunder, o primeiro das equipas nesta época, acabou mesmo por ser adiado devido a casos positivos do novo coronavírus na equipa de Houston. A NBA revelou que três jogadores testaram positivo ou tiveram resultados inconclusivos para o Covid-19 e outros quatro foram afastados para cumprirem quarentena por terem tido contacto com os jogadores infetados: é que estiveram reunidos num apartamento a... cortar cabelo.