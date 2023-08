Neemias Queta assina novo contrato com os Sacramento Kings: português continua na NBA

Os Sacramento Kings anunciaram, esta quarta-feira, que Neemias Queta assinou um contrato "standard" com a equipa, que vai permitir ao poste português continuar na NBA.Até ao momento, Queta representava os Kings num 'two way contract', algo que não lhe garantia uma vaga na equipa principal mas que lhe permitia ser opção ao longo da temporada. Este novo vínculo deverá assegurar-lhe uma presença mais frequente no maior palco do basquetebol mundial.O jogador, natural do Barreiro, esteve em destaque na Summer League da NBA, mas um problema no pé direito fez com que ficasse afastado da competição em julho Nas suas primeiras duas temporadas ao serviço dos Kings, Queta participou em 20 jogos da equipa principal. Na época passada, marcou presença em 43 partidas pelos Stockton Kings, a equipa afiliada dos Sacramento. Nessas, anotou uma média de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 blocos por jogo.Recorde-se que Neemias Queta foi o primeiro jogador português a fazer parte de uma equipa da NBA quando, em 2021, foi a 39.ª pick dos Sacramento Kings no draft.