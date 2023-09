Neemias Queta dispensado pelos Sacramento Kings

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta foi dispensado pelos Sacramento Kings. A informação foi avançada pelo jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, que dá conta de que também Nerlens Noel termina a sua ligação à equipa californiana. Trata-se de uma situação que já vinha, de certa forma, ganhando previsibilidade depois de a franchise ter assinado com JaVale McGee. Além deste, Domantas Sabonis, Trey Lyles e Alex Len são os outros postes com contrato garantido, o que desde logo deixou o internacional português com muito pouco espaço na equipa às ordens de Mike Brown.





Desta forma, o poste português torna-se um free agent, podendo assinar por qualquer outra equipa da NBA - a temporada começa a 24 de outubro - ou rumar à Europa, embora o tempo seja agora mais escasso, com os trabalhos de preparação já em curso. O basquetebolista tinha sido associado, durante o verão, ao Partizan, uma das principais equipas do Velho Continente e orientado pelo mítico Zeljko Obradovic. Recorde-se que Neemias tinha assinado, em agosto, um denominado contrato 'standard' , válido por uma temporada, o que podia prever uma maior aposta em 'Quetão' depois de duas épocas ligado através de um contrato 'two-way', que limitava a sua utilização na equipa principal e onde acabou por jogar principalmente pelos Stockton Kings, na G-League. Este verão, esteve em evidência na Summer League mas uma lesão num pé acabou por tirá-lo da competição durante o mês de julho.Nas suas temporadas ao serviço dos Kings, Queta participou em 20 jogos da equipa principal. Na época passada, marcou presença em 43 partidas pelos Stockton Kings, a equipa afiliada de Sacramento. Nessas, anotou uma média de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes por jogo. Neemias foi o primeiro jogador português a fazer parte de uma equipa da NBA quando, em 2021, foi a 39.ª pick dos Sacramento Kings no draft.