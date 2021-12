Neemias Queta: «Sonho com este dia desde que comecei a jogar»

O dia 17 de dezembro de 2021 ficará para sempre guardado na memória de Neemias Queta. Foi neste dia, já madrugada de 18 em Portugal, que o basquetebolista natural do Barreiro colocou Portugal no mapa da NBA, ao alinhar por 8 minutos na derrota dos Sacramento Kings diante dos Memphis Grizzlies . E apesar do desaire, Queta era naturalmente um homem feliz após o encontro."Pisar este palco e ter a possibilidade de jogar alguns minutos já é um grande feito. Foi uma longa caminhada. Sonho com este dia desde que comecei a jogar basquetebol e estou muito feliz por finalmente ter acontecido", assumiu o jogador português, de 22 anos, que aproveitou para deixar uma mensagem aos portugueses que, apesar das altas horas da madrugada, estiveram acordados a vê-lo jogar: "Que horas são agora? É bem tarde lá... É especial que estejam acordados só para me ver jogar. Quero agradecer-lhes por estarem acordados e estarem ao meu lado em cada oportunidade que tenho".Queta falou ainda do desafio que é atuar contra jogadores como Steven Adams. "É um desafio diferente. Não há muitos jogadores como o Steven Adams na G-League, é um nível diferente. Ele joga nesta liga há muitos anos e é sempre uma boa experiência jogar contra jogadores como ele, ter a possibilidade de aprender o que eles têm de melhor. Ao mesmo tempo torna o meu jogo mais fácil, pois ajuda-me a perceber o que posso melhorar".Após o encontro o técnico Doug Christie enalteceu a tranquilidade do português e revelou que antes do jogo este lhe disse que não estava nervosos. Queta confirma. "É verdade. Honestamente só vi isto como basquetebol. Não estava a pensar 'isto é a NBA'. Sempre que estou no campo penso apenas que isto é basquetebol e é algo em que sou bom, sei que posso fazer coisas boas. Só tento fazer o meu melhor, da melhor forma possível", finalizou.