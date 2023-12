Neemias Queta volta a dar 'show' com cinco pontos na vitória dos Boston Celtics

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta esteve, na madrugada deste sábado, em destaque na vitória dos Boston Celtics sobre os Philadelphia 76ers na NBA (125-119) , ao apontar cinco pontos.Utilizado pelo treinador Joe Mazzulla a partir do banco, o poste português contribuiu também, num total de 10 minutos e 11 segundos em campo, com cinco ressaltos, além dos cinco pontos já referidos acima. Os melhores marcadores da equipa foram Jayson Tatum, com 21, os mesmos de Derrick White.Queta, que na temporada passada representou os Sacramento Kings - mas acabou por atuar maioritariamente nos Stockton Kings, a equipa secundária -, volta assim a mostrar-se a Joe Mazzulla, depois de já o ter feito nos jogos frente a Memphis Grizzlies e Atlanta Hawks.Os Boston Celtics somam agora 15 triunfos esta temporada, em 19 jogos disputados até ao momento.