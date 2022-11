Novamente em apuros: Brooklyn Nets afastam Kyrie Irving após publicação antissemita

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hélà (@kyrieirving)

Kyrie Irving, estrela da NBA e dos Brooklyn Nets, foi suspenso durante "pelo menos cinco jogos" pela equipa após partilhar, nas redes sociais, um documentário de teor antissemita. Em comunicado, os Nets condenaram a publicação do norte-americano."Os Brooklyn Nets condenam fortemente e não toleram a promoção de qualquer forma de discurso de ódio. Acreditamos que, nestas situações, a nossa primeira ação deve ser um diálogo aberto e honesto. Agradecemos a todos, incluindo à ADL [n.d.r.: Liga Antidifamação], pelo apoio neste período", pode ler-se no comunicado da equipa.Entretanto, Irving recorreu ao Instagram para se desculpar pela publicação, referindo que quer "aprender" com o erro. "Enquanto fazia uma pesquisa, partilhei um documentário que continua uma narrativa antissemita falsa e linguagem ofensiva para os judeus. Sou o único responsável pelas minhas ações. Sou grato por ter uma plataforma onde posso partilhar conhecimento e quero seguir em frente, recorrendo ao diálogo para aprender e crescer com isto. A todas as famílias e comunidades que se sentirem afetadas e magoadas, peço desculpa por toda a dor que possa ter causado", escreveu.Recorde-se que Irving foi, há cerca de um ano, alvo de muitas críticas por ter rejeitado a vacina contra a Covid-19 , decisão que o afastou da competição por vários jogos.