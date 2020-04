O dia em que Michael Jordan deixou George Bush plantado e foi jogar golfe com um traficante

O documentário 'The Last Dance' está a revelar histórias atrás de histórias de Michael Jordan, algumas das quais pouco se sabia, outras que ainda não tinham mesmo visto a luz do dia. Ora, de lembrar é também o facto de que, para o mítico jogador dos Chicago Bulls, a vida não se resumia ao basquetebol e o póquer ou o golf faziam (e fazem) igualmente parte das suas paixões, tendo-se inclusive sobreposto (pelo menos uma vez...) a um dos seus compromissos profissionais - e levado a uma 'nega' histórica.





Em 1991, depois dos Chicago Bulls terem conquistado o primeiro anel da sua história, após derrotarem os Lakers, a equipa foi cumprir a já tradicional visita dos campeões à Casa Branca onde o Presidente dos Estados Unidos os aguardava. Só que, nesse dia, George Bush recebeu todas as estrelas dos Bulls menos uma: Michael Jordan não foi à visita e os rumores não tardaram.Que "tinha ido de férias com a família", dizia-se, antes de a verdade vir ao de cima: MJ estava a jogar golf na Carolina do Sul com James "Slim" Bouler, um traficante de drogas que seria posteriormente condenado por branqueamento de capitais. Bouler acabou por ser detido no aeroporto de Charlotte, onde a polícia lhe confiscou um cheque de 57 mil dólares assinado por Michael Jordan.Nessa altura, quer Jordan quer Bouler disseram tratar-se de um empréstimo - "foi a minha reação imediata para evitar a vergonha de a comunicação social me associar ao mundo das apostas", disse o basquetebolista pouco depois. Volvido algum tempo, e com Bouler já condenado a 8 anos de prisão, Michael Jordan reconheceu que aquele foi o valor perdido no campo de golf no mesmo dia em que devia ter estado na Casa Branca com os Bulls.