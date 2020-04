Reggie Miller: «Se me cruzar com Michael Jordan dou-lhe um soco»

Se há quem tenha considerado a emissão dos primeiros episódios de 'The Last Dance' as "melhores duas horas da quarentena", há quem não partilhe de todo o mesmo sentimento. O documentário, dividido em 10 capítulos, fala da última época de Michael Jordan ao serviço dos Chicago Bulls que o colocou (ainda mais) como um ícone da história da NBA, mas aquela que é uma das mais lendárias figuras do desporto mundial não é assim tão bem visto por alguns. Reggie Miller que o diga.





O antigo jogador dos Indiana Pacers sofreu (e muito) nos duelos com a estrela dos Bulls e ambos protagonizaram várias polémicas em jog o. Questionado agora pelo apresentador norte-americano Dan Patrick sobre o que diria a Michael Jordan se o encontrasse hoje, Miller pensou, pensou e só ao final de 15 segundos atirou: "Dava-lhe um soco".A resposta do ex-jogador dos Pacers surpreendeu o anfitrião do Dan Patrick Show que insistiu se aquela era uma resposta a sério. "Há muitas coisas pendentes entre nós", concluiu Miller.