Shaquille O'Neal ofereceu 10 mil dólares a ex-colega para andar à porrada com Kobe

Shaquille O'Neal e Kobe Bryant viveram uma relação com mais baixos do que altos fora do campo na sua passagem por conjunta pelos Los Angeles Lakers. Apesar de terem sido campeões consecutivamente em 2000, 2001 e 2002, há dúvidas quanto ao relacionamento são que levavam a cabo.





A última estória revelada deixa a descoberto a animosidade entre os antigos poste e extremo. Segundo Isaiah Rider, colega de ambos entre 2000 e 2001, os focos de tensão até chegaram a ser provocados. 'Shaq' ofereceu-lhe mesmo 10 mil dólares (cerca de 9,1 mil euros) para que este andasse à porrada com a estrela dos Lakers."Quando cheguei aos Lakers, o Shaq disse-me que se andasse à porrada com o Kobe [num treino] teria 10 mil dólares no balneário. Eu fiquei: 'Meu, va lá, estás a brincar'. Ele respondeu: 'São 10 mil em notas de um dólar, se chegares a fazer a tua parte leva-los'. Não podia acreditar e pensava como podem aqueles gajos ser tão malucos. Esta é a minha perceção: se tivesse deitado a mão ao homem deixava rapidamente a equipa", vincou Rider em declarações ao podcast 'All The Smoke', levado a cabo pelos antigos jogadores Stephen Jackson e Matt Barnes.Recorde-se que Kobe Bryante faleceu no passado dia 26 de janeiro na sequência de um desastre de helicóptero , na companhia da filha Gianna, de 13 anos.