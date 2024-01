Ex-dirigente recorda episódios de ciclista acusado de matar a mulher: «Era como se existissem duas pessoas...»

Rohan Dennis, campeão do Mundo de contrarrelógio em 2018 e 2019,depois de ter sido acusado de matar a mulher. Brent Copeland, antigo dirigente da Bahrain-Merida, confessou que era difícil lidar com o ciclista australiano e relatou alguns episódios que envolveram Rohan."Nunca foi fácil perceber com que Rohan Dennis estava a falar. Era como se existissem duas pessoas diferentes dentro dele. Vários pilotos da equipa tinham a impressão de que ele era bipolar. Era seguido por um psicólogo, com quem trabalhávamos frequentemente para lidar com a situação o melhor possível. Em 2019, abandonou furiosamente a Volta à França depois de uma tentativa de fuga, sem dizer porquê", afirmou em entrevista à ‘Gazetta dello Sport".E continuou: "Depois desse 2019 muito difícil não tive mais contacto com ele. Durante a época visitei-o em Andorra, onde vivia com a família. Estava convencido de que as coisas estavam a melhorar. Mas, pouco tempo depois, houve a Volta ao País Basco e ele retirou-se sem qualquer motivo".O jornal italiano dá ainda conta de outros aspetos da vida de Rohan Dennis. Além de ter tido problemas familiares durante a infância, em 2020 confessou ter sofrido de distúrbios alimentares e não lidou bem com o confinamento durante a pandemia da covid-19. O ciclista chegou mesmo a publicar uma selfie no Instagram com a legenda: "A covid pode chupar-me o cu". Em outubro de 2021, a polícia de Andorra anunciou que tinha resgatado uma mulher australiana, que tinha sofrido de violência doméstica e ameaças do seu marido. A hipótese de se tratar de Rohan Dennis foi levantada.