João Almeida admite "erro" e explica ataque de Ayuso: «Disse-lhe para ir sozinho»

João Almeida assumiu que um "erro" da sua parte acabou por ser determinante para o desfecho da etapa 6 da Volta à Catalunha , na qual perdeu a liderança para Sergio Higuita. Ao portal 'Cycling Weekly', o ciclista da UAE Emirates considera que estava mal posicionado no ataque da primeira subida e que isso acabou por ser determinante para a definição da jornada que deixou o colombiano da Bora no comando da prova e que atirou o português para terceiro."Não foi perfeito. Na verdade foi um erro meu. Comecei a primeira subida demasiado atrás, mas é assim o ciclismo, cometemos erros às vezes. Foi um dia difícil. Creio que todo o pelotão estava preocupado com as condições, mas no final nem foram tão más e amanhã é outro dia", começou por comentar o português.E de olho nesse dia de amanhã, Almeida prevê uma "etapa dura". "Não será fácil, mas o ataque deles não era algo expectável. Mas, como disse, foi um erro meu e do Juan [Ayuso] também: começámos demasiado atrás, mas ainda assim tenho de estar grato aos meus colegas, que trabalharam duro para nós durante todo o dia".Por outro lado, Almeida aproveitou para esclarecer o ataque do colega de equipa Ayuso, que acabou por ser alvo de vários comentários críticos nas redes sociais por parte de portugueses. "Tinha um pouco de pressão a mais nos pneus e estava a escorregar um pouco nas curvas. Por isso disse ao Ayuso para ir sozinho, pois ele tinha uma boa distância e no final acabou por resultar, já que ele estava no grupo da frente com outros ciclistas e eu fiquei num outro. Havia um da INEOS a puxar, por isso para ele era melhor ficar na roda e deixar os outros trabalhar. No final chegámos juntos, foi bom termos salvo poupado energia. Não foi tão mau assim, diria que até salvámos o dia, tendo em conta como tudo acabou".