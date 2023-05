João Almeida: «Acredito sempre que posso ganhar»

João Almeida: "Foi um dia difícil e stressante, com condições muito duras. Fiz uma grande preparação e até agora tenho conseguido acabar cada dia em boas condições. Tenho adversários complicadas, mas acredito sempre que posso ganhar."



@JooAlmeida98 : “It was a hard and stressful day out there with really tough conditions. I did a great preparation and I’ve been getting through each day quite well so far. I have some tough rivals but I always believe that I can maybe win it.” #Giro #UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/NTkyfTPeJh