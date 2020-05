Lance Armstrong: «Se tive cancro devido ao doping? Não posso garantir que não»

Lance Armstrong prometeu contar "a sua verdade" num documentário da ESPN intitulado ‘Lance’, que vai ser emitido no próximo dia 24. Para promover o trabalho, têm sido publicados alguns excertos da entrevista na qual o ex-ciclista fala do uso de doping que levou a que lhe tivessem sido retirados os sete títulos da Volta à França. Esta segunda-feira, foram revelados, na primeira pessoa, novos detalhes.





"Não quero que sirva de desculpa, mas toda a gente usava substâncias ilegais e eu ganharia na mesma se estivesse limpo. A primeira vez que me dopei tinha 21 anos. Na minha primeira época como profissional já tomava cortisona", garante o norte-americano.O ciclista do Texas falou ainda do cancro nos testículos que teve de debelar: "Se fiquei doente por causa das substâncias dopantes? Não posso garantir que não tenha sido esse o motivo. As hormonas de crescimento têm um efeito estimulante de crescimento de alguns tipos de células e são usadas para fomentar as que fazem aumentar o rendimento desportivo. Mas faz sentido que as hormonas também estimulem o crescimento de células malignas".