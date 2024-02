Rui Vinhas confessa utilização de substâncias dopantes e a realização de transfusões de sangue

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Vinhas assumiu perante o tribunal que utilizou substâncias dopantes e realizou transfusões de sangue, a fim de potenciar o rendimento desportivo. No julgamento do caso W52-FC Porto, o ciclista confessou a prática dos ilícitos pelos quais está indiciado e assumiu estar muito arrependido."Quero assumir a acusação contra mim. Confirmo o consumo e posse de substâncias numa fase decadente da carreira em que o rendimento não era o mesmo. Estou extremamente arrependido", disse."Comecei a tomar no ano da Covid-19, quando começou a cair o meu desempenho", acrescentou.