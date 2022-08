W52-FC Porto deixa ciclismo profissional e aposta na formação com dragões como parceiros

A W52-FC Porto vai deixar o ciclismo profissional e apostar na formação, revelou esta quarta-feira ao nosso jornal o empresário Adriano Quintanilha. Um novo projeto que, segundo o empresário, vai contar com o apoio do FC Porto, como vinha sucedendo com a equipa profissional."São 2.500 metros de área em Lousada para fazer uma academia e apostar na formação. Os pavilhões estão feitos, era onde estava sediada a minha empresa. Queremos um ciclismo limpo e começar com jovens e educá-los desde o princípio. Foi assim que o meu pai me ensinou. Quero ser um mentor, ter uma escola de ciclismo", disse ao líder da equipa de Felgueiras.Sobre o FC Porto, Quintanilha revela que a ligação segue firme, pese embora os dragões terem referido em comunicado, em finais de julho, que a ligação entre as partes tinha terminado . "A W52 está sempre com o FC Porto e o FC Porto está sempre com a W52. Somos dois patrocinadores e a parceria vai continuar. Neste momento o presidente Pinto da Costa está muito dececionado com o que se passou, passou um mau bocado. Neste momento não estamos virados para o ciclismo profissional".Quanto aos atuais ciclistas, o líder da equipa diz nada saber sobre o seu futuro. "O que sei é o que a comunicação social diz. Tenho ainda três ciclistas que não estão suspensos (José Neves, Amaro Antunes e o Jorge Magalhães) e sete pessoas do staff que estou a pagar a cem por cento. É a minha obrigação cumprir com esses deveres."Por fim, sobre a Volta a Portugal, assumiu ter visto a prova e demonstrou o seu desencanto com o que viu. "Infelizmente vi. Ainda hoje falei com uma pessoa que esteve por dentro da Volta, que é ciclista, e que disse que a Volta foi apenas 10% do que tem sido a nível de impacto, espectadores e na estrada". Sobre a hegemonia da Glassdrive limita-se a dizer: "Ganharam bem, só tenho de dar os parabéns".