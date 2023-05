A violenta queda que obrigou Tao a abandonar o Giro: britânico deixou prova de ambulância

‍?? | Oh nee, een hele vervelende valpartij in het peloton! Thomas ligt erbij en ook Hart. De roze trui zit weer op de fiets, maar dat geldt niet voor Hart. #Giro



Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/AzM3tJmBGv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2023

A 11.ª etapa do Giro fica, até ao momento, marcada pelos abandonos de Óscar Rodríguez - que colidiu com um sinal de trânsito e com uma casa - e de um dos favoritos, Tao Geoghegan Hart, que deixou a prova de ambulância depois de uma violenta queda onde acabou por ficar muito queixoso no chão na 'companhia' de outros ciclistas. O britânico da Ineos era o terceiro da geral, à frente de João Almeida.