Arrepiante: Óscar Rodríguez colide com sinal de trânsito, bate em casa e abandona Giro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

| Wat een toestand! Óscar Rodríguez botst tegen een huis langs de weg. Klinkt stom. En het ziet er ook stom uit. Hopelijk valt de schade mee. #Giro



Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/kgjrwP7P1W — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2023

Óscar Rodríguez teve, esta quarta-feira, um final inglório na 11.ª etapa do Giro . O ciclista espanhol da Movistar perdeu, à entrada para uma curva, o controlo do bicicleta e acabou por bater num sinal de trânsito e num edifício, impactos que o deixaram muito maltratado e durante vários segundos no chão. O ciclista acabou por abandonar a prova.