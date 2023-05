«João Almeida cresceu muito»: os elogios da UAE Emirates ao português que pode alcançar 'uma dimensão maior'

Cerrar os dentes... até à vitória: as imagens da chegada de João Almeida à meta da 16.ª etapa do Giro



Cerrar os dentes... até à vitória: as imagens da chegada de João Almeida à meta da 16.ª etapa do Giro

João Almeida (UAE Emirates) venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a Itália , no alto do Monte Bondone, subindo a segundo da geral individual atrás do britânico Geraint Thomas (INEOS). O ciclista português, de 24 anos, impôs-se a Thomas no final dos 203 quilómetros entre Sabbio Chiese e Monte Bondone, com os dois a cortarem a meta após 5:53.27 horas, uma vitória que valeu, obviamente, vários elogios da equipa."O João Almeida cresceu muito. É um ciclista jovem, esteve sempre bem e ainda pode alcançar uma dimensão maior. Ele mostrou vontade logo de manhã de ganhar e pusemos a equipa toda à sua disposição", afirmou Fabrizio Guidi, diretor da UAE Emirates, à RAI, no fina da tirada de hoje.