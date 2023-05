João Almeida em ação: 16.ª etapa do Giro, em direto

há 52 min 09:20

Duas semanas à defesa



UAE Team Emirates

Hoje começa um novo Giro, com os candidatos a terem forçosamente de mexer com a corrida, depois de duas semanas a competirem mais na defensiva. "Foi mais pelas condições atmosféricas, sem dúvida. Têm sido etapas muito diferentes do habitual, etapas muito longas também... O pelotão está muito doente, toda a gente está bastante doente, o que limita muito as equipas", assim explicou João Almeida a falta de ataques.