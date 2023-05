João Almeida promete que vai 'dar tudo até ao fim': «Arrisquei e consegui»

Cerrar os dentes... até à vitória: as imagens da chegada de João Almeida à meta da 16.ª etapa do Giro



"Um sonho que se realiza". Foi desta forma que João Almeida começou por descrever o que sentiu após a vitória na 16.ª do Giro. "Estou super feliz, é um sonho que se realiza. Depois quatro anos em que fiquei tão perto, agora consegui e estou super feliz, não tenho palavras para descrever este momento. A minha equipa foi fantástica, fez um grande trabalho como sempre. Foi um dia muito difícil, com muito sobe e desce difícil para as pernas. No fim, sentia-me bem e arrisquei. Se não tentas, nunca descobres. Tentei e consegui, estou muito feliz e agradecido a minha equipa, à minha família, à minha namorada e a todos os que acreditam em mim", afirmou após a tirada.O ciclista da UAE Emirates subiu agora ao 2.ª lugar da geral e a 18 segundos do camisola rosa, Geraint Thomas. "Se me sentir bem ataco, se não o fizer é porque não estou bem. Vou dar tudo até ao fim", concluiu.