João Almeida: «Temos de ser mentalmente fortes para estas etapas»

João Almeida vai para o décimo dia de camisola rosa envergada, depois de ter salvo uma etapa complicada, quer ao nível do traçado, com sobe e desce, quer devido à elevada quilometragem e ainda às condições do tempo.





"Com chuva e frio foi uma etapa difícil. Foram quase seis horas em cima da bicicleta nestas condições. Há que estar mentalmente forte e preparado para estas etapas, no final acabou tudo bem para mim", frisou o líder da Volta a Itália.O jovem português, de 22 anos, foi ainda confrontado com a tentativa de boicote antes da etapa começar de Thomas de Gendt, ciclista de Lotto-Soudal, sobre a situação dos casos de Covid-19 que têm atingido a caravana do Giro, afirmando o belga que a organização está a esconder a real situação. Haverá condições para a corrida ir até Milão, no dia 25 de outubro?, foi perguntado a João Almeida."A decisão não é nossa, não depende de mim. Eu e a minha equipa continuaremos a trabalhar", disse o líder do Giro.