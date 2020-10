«O importante foi termos dado tudo. Boa sorte»: A mensagem de Nibali para João Almeida

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) foi outro dos candidatos à vitória final no Giro a perder tempo na etapa desta quinta-feira, marcada pela subida ao Stelvio, tendo cruzado a meta no 8.º lugar, logo atrás de João Almeida (7.º), ambos a 4'51'' do vencedor Jai Hindley (Sunweb)





Após a tirada, o veterano ciclista italiano recorreu ao Instagram e deixou uma mensagem de incentivo ao corredor português da Deceuninck-Quick Step, que após 15 dias na liderança da corrida cedeu a camisola rosa ao holandês Wilco Kelderman (Sunweb)."Hoje certamente não foi um dia bom para mim nem para o camisola rosa. Mas o importante foi termos dado tudo. Boa sorte, João Almeida", escreveu Nibali, que segue na 8.ª posição da geral a 5'47'' de Kelderman. Recorde-se que João Almeida é 5.º, a 2'16'' do camisola rosa.