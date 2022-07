Organização do Tour corrige classificação e Rúben Guerreiro é último a mais de 12' de Van Aert

O arranque de Tour'2022 está a ser verdadeiramente para esquecer para Rúben Guerreiro. Depois de na véspera ter assinado um contrarrelógio menos bem conseguido (perdeu 1.39 minutos para Yves Lampaert em pouco mais de 13 quilómetros), o português sofreu uma queda algo violenta no decurso da segunda etapa e chegou a 11 minutos do vencedor, o holandês Fabio Jakobsen - e ainda se viu envolvido numa confusão com Stefan Küng Contudo, por ter sido um atraso motivado por uma queda, a organização inicialmente decidiu creditar a todos os classificados o tempo do vencedor , algo que deixava tudo igual: Guerreiro lá para trás, mas em 147.º, a 1.39 minutos do vencedor. Só que, horas depois, tudo mudou. A mesma organização analisou o momento da queda e, por ter sido antes dos 3 quilómetros finais, acabou por alterar os tempos e 'colocar' o português como penúltimo na jornada de hoje, a 11.04 minutos de Jakobsen, e em último na geral, a 12.43 de Van Aert.Cai assim por terra o desejo do Cowboy de Pegões em lutar pelos lugares cimeiros da tabela, como o próprio assumir a. Por outro lado, com tanto tempo perdido, abre-se outra via, já que o ciclista da EF Education–EasyPost passa a ter outra liberdade para ir em busca de vitórias em etapas.