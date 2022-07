Rúben Guerreiro não viveu um dia propriamente fácil no Tour'2022. Para lá de se ter visto envolvido numa confusão com Stefan Küng , da qual resultou uma multa de 500 francos suíços ao ciclista da Groupama-FDJ, o português foi ainda vítima de uma queda, que o deixou no estado que a foto acima documenta.