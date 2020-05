As excentricidades de Mike Tyson: tatuagem no rosto causou polémica mas não foi a única

Mike Tyson é uma das figuras do desporto mundial mais controversa. Foi campeão de boxe, mas envolveu-se em drogas e desceu ao inferno, tendo sido condenado a seis anos de prisão, acusado de violação de uma menor em 1992. Voltou ao boxe e em 1997, o combate frente a Evander Holyfield ficou para a história, por Tyson ter sido desclassificado após arrancar um bocado da orelha do adversário à dentada. Agora parece que poderão voltar a encontrar-se em cima do ringue.





Aos 53 anos, Mike Tyson tem marcado no corpo e no rosto momentos que o marcaram para toda a vida. A tatuagem no rosto - um símbolo tribal - não passa despercebida a ninguém, mas não é a única que tem."Um dia vi alguém com o corpo todo tatuado, da cabeça aos pés, e estava em forma como eu. Estava muito fixe... 'Uau!', disse", confessou recentemente Tyson.Além da tatuagem no rosto, Tyson tem uma da sua ex-mulher, Monica Turner, com quem esteve casado entre 1997 e 2002.Mao Tsé-Tung é outro dos rostos que Tyson 'exibe' no corpo, depois de ter lido a história do líder comunista chinês, enquanto estava preso na década de 1990.Mike Tyson tem também o retrato de Ernesto 'Ché' Guevara e do tenista Arthur Ashe, que durante toda a sua carreira lutou contra o racismo. No braço, tem ainda a imagem de um tigre, animal selvagem que Tyson teve como de estimação