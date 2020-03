Mike Tyson recorda como o seu tigre arrancou braço de uma mulher: «Vi que ela estava f***»

Mike Tyson explicou numa conversa com o 'rapper' Fat Joe um rumor que correu em 2019, de que o seu tigre teria escapado de casa atacando um dos seus vizinhos. Sim, o antigo pugilista norte-americano teve um tigre-de-bengala em casa.





"Não Joe, não foi isso que aconteceu. Alguém saltou por cima da vedação onde estava o tigre, começando a brincar com ele. O tigre não conhecia a rapariga, foi um acidente mau. Entrou numa propriedade privada, ainda tentaram processar-me mas depois descobriram que saltou a cerca e que foi até onde estava o tigre", contou o antigo pugilista."Quando vi o que o tigre fez à sua mão dei-lhe 250 mil dólares porque vi que ela estava f***. Nem podes imaginar o que um tigre pode fazer com carne humana, eu não fazia ideia", acrescentou.Hoje Mike Tyson arrepende-se de ter tido um animal selvagem em casa. "Eu era um tonto, não há forma de domesticar estes felinos a 100 por cento. Matam-te por acidente, sem terem sequer a intenção de matar. São demasiado fortes, especialmente quando brincas de uma forma mais intensa. Se os atinges eles devolvem-te o golpe e estás morto."O antigo pugilista contou depois como conseguiu o tigre. "Estava na prisão a falar com um amigo a quem comprei um carro. E ele disse-me 'troco carros por animais'. Perguntei-lhe de que tipo e ele respondeu-me 'cavalos e outros. O meu pai junta tigres e leões e isso é mais fixe do que ter uns Ferrari'. Então disse-lhe para me arranjar um animal desses. Saí uns meses depois e quando voltei a casa deu-me uma cria."