Boxeur sul-africano morre aos 24 anos devido a lesão cerebral

Faleceu esta terça-feira, no Hospital King Edward VIII, em Durban, o boxeur sul-africano que no fim de semana foi destaque pela forma como terminou a luta com Siphesihle Mntungwa , válido pelo título de pesos leves da WBF All Africa. Simiso Buthelezi, de 24 anos, foi ingressado no hospital de urgência depois do sucedido, colocado em coma induzido pouco depois ao ser-lhe detetada uma hemorragia cerebral, mas acabou por não resistir e perdeu a vida na última noite.Buthelezi, recorde-se, acabou a luta com Mntungwa totalmente desorientado, isto depois de ter passado grande parte do combate por cima e sem praticamente ser alvo de golpes por parte do adversário. Mesmo assim, já na fase final da luta, e depois de novo ataque feito ao oponente, perdeu totalmente a noção de onde estava e acabou por dar um soco no ar. Nesse momento todos se aperceberam que algo não estava bem e o árbitro travou desde logo a luta, pedindo de imediato a entrada da equipa médica em ringue.Depois do combate, ainda antes da tragédia acontecer, a equipa médica que o tratou assumiu a suspeita de que a hemorragia cerebral que o lutador sofreu tivesse sido consequência de uma lesão antiga que se foi agravando aos poucos, até porque Buthelezi neste combate praticamente não foi alvo de golpes à cabeça.