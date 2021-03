Floyd Mayweather: «O dinheiro não me faz a mim, eu é que faço o dinheiro»

Com um registo nos ringues de 50 vitórias em 50 combates, Floyd Mayweather é tão ou mais conhecido pelos luxos fora do âmbito desportivo que, de resto, justificam a alcunha de 'Money man'. O norte-americano tem por hábito partilhar as suas excentricidades nas redes sociais, como foi o caso da mais recente: o relógio de luxo que ofereceu ao neto de cinco semanas.





Com uma fortuna pessoal avaliada em cerca de 700 milhões de dólares (qualquer coisa como 585 milhões de euros), o antigo pugilista também 'ousa' mostrar com frequência os seus carros de alta cilindrada, as roupas e até... maços de notas, mas defende que não é uma má pessoa pelo facto de ter ou gostar de dinheiro."Gosto de ter as coisas boas da vida e o dinheiro não me faz a mim, eu é que faço o dinheiro. Falar de dinheiro não faz de mim uma má pessoa. Gosto de alimentar a minha família e não podemos alimentar a família só a dizer 'eu amo-te'. O dinheiro permitiu-nos ter as melhores coisas da vida, para que possamos viajar e divertir-nos, viver a vida e experimentar coisas diferentes. Quando és capaz de ganhar muito dinheiro podes fazer estas coisas", explicou Mayweather, no podcast 'Disruptive Entrepreneur'.