Floyd Mayweather torna-se treinador

Floyd Mayweather, um dos maiores lutadores de todos os tempos, decidiu tornar-se treinador, tal como fez o seu pai e o seu tio, que faleceu recentemente. Aliás, foi este acontecimento que inspirou o norte-americano.





"Como muitos de vocês sabem, tive treinadores incríveis, incluindo o meu pai e o meu tio. Devido ao falecimento recente do meu tio Roger, senti-me inspirado a ajudar as pessoas à minha volta, tal como elas estiveram lá para mim durante toda a minha carreira no boxe", anunciou, através das redes sociais."Sou novo a treinar pessoas. Estive sempre do outro lado com as luvas nas mãos. Um treinador pode ser impressionante nas luvas, mas isso não faz dele um ótimo treinador", considerou.A lenda do boxe, de 43 anos, não combate desde 2017, ano em que derrotou Conor McGregor, ícone da MMA, num dos eventos desportivos mais rentáveis da história.O pugilista está parado, falando-se num possível combate na UFC ou um eventual regresso ao boxe.