Khabib sobre combate com McGregor: «100 milhões para vencer esse imbecil novamente»

Quando em janeiro Conor McGregor voltou ao UFC com uma vitória estrondosa sobre Donald Cerrone, em apenas 40 segundos de combate, o líder da competição Dana White abordou desde logo um combate entre o irlandês e Khabib Nurmagomedov. No entanto, o russo não é da mesma opinião.





"Não estou interessado numa desforra com McGregor. Se oferecem 100 milhões de dólares (mais de 90 milhões de euros)? Há muitos desportos em que podem investir esse dinheiro. Não necessito de 100 milhões para vencer esse imbecil novamente", afirmou Khabib.Também o agente do lutador russo afasta a hipótese de novo duelo com McGregor, apesar de confirmar propostas, adiantando porém o nome de outro adversário de peso: Floyd Mayweather."Há pessoas na Arábia Saudita que estão disposta a pagar 100 milhões para o Khabib lutar com o Conor McGregor, mas também pagam 100 milhões pelo combate contra o Floyd [Mayweather]", referiu Ali Abdelaziz