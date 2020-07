McGregor ganhou 41 milhões de euros num minuto por um combate que mal deu para aquecer

Que Conor McGregor ganha rios de dinheiro já não é novidade para ninguém. Agora que tenha arrecadado perto de 41 milhões de euros num único minuto... a conversa é outra. O cálculo é do portal OLBG que fez as contas ao que o lutador irlandês ganhou nos últimos 12 meses de combate e os valores são de outro mundo.





Ora, depois de estar mais de um ano fora dos octógonos, McGregor voltou em janeiro para medir forças com Donald Cerrone, a quem levou a melhor em apenas 40 segundos o que lhe valia arrecadar pouco mais de 27 milhões de euros - o que dá qualquer coisa como 40,5 milhões num minuto!Quando se pensava que ele voltaria em grande à UFC, o irlandês voltou a anunciar, em junho, que se ia retirar de vez, mas nem isso lhe tirou o título de desportista que mais ganha por minuto. É que com estes valores exorbitantes, e segundo a mesma fonte, nem os jogadores mais reconhecidos do planeta somam tanto: Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo andam nos 32, 23 e 19 milhões por minuto, respetivamente.