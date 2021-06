Mike Tyson desafia Mayweather: «Que lute contra Pacquiao, até faria mais dinheiro»

O combate de exibição entre Floyd Mayweather e Logan Paul continua a dar que falar. Desta vez foi Mike Tyson, lenda do boxe, que deixou um desafio a Mayweather, juntando-se a um mar de críticas que nem Dana White, presidente do UFC, deixou escapar.





"Acredito que Floyd devia continuar a lutar, mas não acho que deva ser contra um peso pesado. Devia continuar a competir contra lutadores do seu próprio peso. O que raio pensa que está a fazer? Como é que treinou para isto? Que lute contra Pacquiao novamente se quer estar em forma, até faria mais dinheiro", começou por dizer Tyson."Agora que penso nisso, o Floyd devia ter feito o [Logan] Paul perder muito peso [o 'YouTuber' pesa mais 16 quilos que Mayweather]. Surpreendeu-me que não o tenha feito. Alguém inteligente tê-lo-ia feito sofrer, quase até morrer de fome. Acho que o peso de Logan Paul tornou isto muito mais difícil para o Floyd", terminou.Já Dana White foi muito crítico também em relação ao combate: "Foi exatamente aquilo que o boxe sempre foi. Cria-se entusiasmo à volta de uma luta, diz-se 'ah, isto vai ser emocionante', e depois quando chega a hora de ver o combate, desligamos a TV e pensamos que perdemos uma noite em que podíamos ter saído e feito outra coisa. É assim que não quero que as pessoas se sintam depois de assistirem a um combate de UFC", referiu.A reação mais curiosa foi talvez a de George Foreman, duas vezes campeão mundial de boxe na categoria peso pesado, e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1968: "Assisti à luta animado. Tenham em conta que sou medalhista de ouro olímpico, bicampeão mundial de pesos pesados, e não perdi um segundo do combate. Tive medo de me levantar e perder um minuto. Foi uma noite emocionante para mim, não esperava por isso. A qualquer momento, Mayweather poderia dar knockout, mas o menino [Logan Paul] começou a ir para cima do Floyd e a dominar com o seu jab. Não tinha a experiência de Mayweather, mas dominou com o seu tamanho. Gosto deste tipo de lutas porque oferecem isso: entretenimento", concluiu Foreman.