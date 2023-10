Ngannou lembra o dia em que conheceu Ronaldo: «Espero que este gajo não esteja a gozar comigo»

Nomes grandes das respetivas modalidades, Cristiano Ronaldo e Francis Ngannou conheceram-se no início deste ano na Arábia Saudita e aí ficaram a saber que ambos partilhavam a admiração um pelo outro. E se Ngannou gostar de CR7 já era que se sabia, o facto do avançado apreciar o lutador deixou o camaronês surpreendido. E até a pensar que era uma piada, conforme o próprio assumiu numa entrevista esta semana divulgada pela TNT Sports, no lançamento do combate com Tyson Fury.





"Estávamos no Four Seasons Hotel, que era onde ele vivia na altura. Encontrei um dos tipos dele, que nos diz 'na verdade, o Cristiano é um grande fã do Francis'. A seguir, liga ao Cristiano e ele [Ronaldo] diz 'Trá-lo cá acima'. Eles estavam na piscina e eu fiquei, mesmo quando estava a subir com ele, a pensar 'espero que este gajo não esteja a gozar comigo'. Quando lá cheguei, vi o Ronaldo e ele estava à nossa espera. Fiquei muito surpreendido. É o Ronaldo, não é? Cumprimentámo-nos, ele foi muito simpático", recordou o lutador camaronês.E se o facto de Ronaldo gostar de si deixou o lutador impressionado, mais viria. "Ele começou a dizer coisas sobre mim, de como ele e a sua família ficavam acordados até de madrugada a ver-me lutar. Naquele momento pensei 'meu, nós nem sabemos quem nos fica a ver...' Eu não me admirava se ele nem sequer soubesse quem eu era. Mas ele conhece-me muito bem. Ficamos lá a falar junto da piscina durante uns 30, 40 minutos. Deu-me conselhos, explicou-me por que tinha ido para a Arábia Saudita. Depois disso, encontrámos um espaço para tirar fotos e ele ficou naquela pose de lutador, a tentar ser sério, cara a cara, mas do nada começámos a rir-nos e abraçámo-nos. Espero que as pessoas acreditem, porque é verdade".Ngannou está por estes dias na Arábia Saudita, onde irá defrontar Tyson Fury no sábado, num combate de boxe a realizar-se em Riade, que terá Cristiano Ronaldo como espectador atento. CR7, refira-se, deu recentemente um relógio de 115 mil euros ao lutador camaronês