«Quem não aceitaria dez mil contos para levar cinco bofetadas na cara?»

Correu o Mundo o vídeo do lutador brasileiro Wágner da Conceição Martins , mais conhecido como Zuluzinho, a enfrentar em plena pandemia do coronavírus o russo Vasily Kamotsky, o campeão mundial no que a bofetadas. As imagens impressionaram, tanto pela brutalidade mas também pelo resultado final, mas a verdade é que o brasileiro não se importava nada de voltar. Afinal... dinheiro é dinheiro, conforme o próprio assume."São dez mil contos (1,8 mil euros) para levar cinco bofetadas na cara. Quem não aceitaria? Voltaria a fazê-lo a sorrir! Há muitos lutadores que não ganham isso. O cachê no MMA é baixo e essa luta de bofetadas foi bem divulgada. Quando aquilo saiu... foi a loucura! Nem imaginava. Recebi muita mensagem, muita mesmo. Fiz até uma entrevista para uma rádio espanhola, foi muito bom", assumiu o brasileiro, ao portal Combate."São cinco bofetadas para cada um. Se ficas tonto, perdes! Só não imaginava que colocariam o campeão. Quando soube... 'Ele derruba todos, vou levar uma e caio logo!' Mas lembro-me que ficou meio tonto ao meu segundo ou terceiro golpe. Há uma altura em que lhe acerto e ele começa a bufar, tonto, foi quase um KO. A minha tradutora disse: 'Já ganhaste, pois as melhores bofetadas foram tuas. Cuidado com o último, porque tens uma falta e podem desclassificar-te. Aí segurei para não ser desclassificado. Eles decretaram o empate, mas acho que foi só porque ia ficar feio para eles, já que o outro era campeão."