Sporting-OC Barcelos, em direto

há 1 horas 13:49

Pavilhão João Rocha recebe primeiro jogo das 'meias' do playoff do campeonato

O Sporting recebe o OC Barcelos este sábado, a partir das 15 horas, no primeiro jogo das 'meias' do playoff do campeonato, que se disputa à melhor de cinco jogos. Acompanhe aqui as incidências do encontro.