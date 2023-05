Benfica-FC Porto, em direto

há 1 horas 13:48

Edu Lamas é baixa confirmada no Benfica



WSE

Edu Lamas, defesa do Benfica em final de contrato e comprometido com o FC Porto para a próxima temporada, vai assistir à eliminatória na bancada. Uma vez que o clube da Luz conta com seis estrangeiros no plantel (por motivos regulamentares só pode convocar cinco), o espanhol deverá ser o preterido nos duelos frente aos azuis e brancos. Tal como deu conta o nosso jornal, o internacional pelo país vizinho foi insultado por alguns adeptos após a derrota frente ao FC Porto em Viana do Castelo, nos quartos de final da Liga dos Campeões.