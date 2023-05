Nuno Resende: «Soubemos gerir muito bem o jogo frente a uma equipa que é campeã europeia»

Nuno Resende, treinador de hóquei em patins do Benfica, elogiou este sábado a exibição da sua equipa na goleada frente ao FC Porto (5-0) no jogo 1 das meias finais do playoff do título, frisando que as águias souberam "gerir muito bem" as incidências do encontro."Acho que o facto de termos entrado a marcar foi importante para nós. Vínhamos de duas derrotas e era importante reagir. Marcámos num ataque rápido e foi importante a estrondosa exibição do Pedro Henriques. Nestes jogos, chegam sempre muitas bolas à baliza. Soubemos gerir muito bem o jogo, frente a uma grande equipa, que é campeã europeia. Foi um bom dia. Mas, no fundo, está 1-0 e há ainda vários jogos para fazer", começou por sublinhar, lembrando o facto da eliminatória ser disputada à melhor de cinco partidas."O FC Porto criou várias situações que nos causaram dificuldades e temos de corrigir as lacunas que apresentámos hoje. Estrategicamente, fizemos menos faltas, porque era importante não ir ao desarme de forma aberta. O próximo jogo será diferente na casa do FC Porto. Temos de o preparar fisicamente e taticamente. Vamos defrontar um adversário que em casa é muito forte", acrescentou.O jogo 2 das meias finais entre Benfica e FC Porto disputa-se na quarta-feira.