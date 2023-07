há 1 horas 16:32

Modelo de disputa do campeonato

De relembrar que estes jogos da fase de grupos não são decisivos. Portugal até pode terminar em último lugar no Grupo A e ser campeão europeu. No Grupo A estão as favoritas Portugal, Espanha, Itália em França, enquanto no Grupo B estão as seleções mais fracas: Suíça, Andorra, Inglaterra e Alemanha. O último classificado do Grupo A defronta o primeiro do Grupo B.