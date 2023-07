Portugal-França, em direto

há 2 horas 14:49

Portugal volta a entrar em ação



WSE

Boa tarde. Record está em Sant Sadurní d'Anoia a acompanhar a seleção de hóquei em patins no Europeu. Portugal defronta hoje (17h30) a França com ambições de selar o 1.º lugar do Grupo A, depois da vitória frente à Itália (7-4) e do empate diante da Espanha (3-3).