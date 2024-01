há 11 min 19:38

Nolito caído, queixando-se na zona do abdómen, após choque com Nicolía

03:09 - Nolito caído, queixando-se na zona do abdómen, após choque com Nicolía. O árbitro mandou seguir, mas os jogadores do Sporting acabaram por colocar a bola fora do terreno de jogo para que o sportinguista pudesse ser assistido. Entretanto, Nolito já está recuperado e o jogo retomado.