A surpreendente revelação de Mike Tyson: «Drogo-me com veneno de sapo»

Mike Tyson continua a dar que falar pelos seus gostos e rituais extravagantes. O mais recente foi revelado pela lenda do boxe em declarações ao 'New York Post', onde confessou que nos últimos quatro anos tem-se drogado com veneno de uma espécie de sapo oriunda de Sonora, no México."Ingeri o veneno deste sapo 53 vezes, mas nada se comparou à primeira vez, em que 'morri'. Fi-lo como um desafio. Estava a usar drogas pesadas como cocaína, então por que não? É outra dimensão. Antes disto estava um caco. O adversário mais difícil que já enfrentei fui eu mesmo. Tinha baixa autoestima, algo que costuma acontecer com pessoas que têm grandes egos. Mas isto tira-te o ego", começou por referir o ex-campeão mundial dos pesos pesados, durante uma conferência realizada em Miami sobre substâncias psicadélicas.Tyson conta que foi desafiado a experimentar por um amigo e garante que o novo ritual o ajudou a perder 45 quilos, reconciliar-se com a mulher e os filhos e recuperar a vontade de combater. "As pessoas veem como mudei. A minha mente não entende o que se passou, mas a minha vida melhorou por completo. O único objetivo do sapo é que alcances o teu potencial máximo e vejas o mundo de outra maneira, que somos todos iguais e tudo é amor", explicou o norte-americano, de 55 anos, que tem inclusive no seu rancho, na California , um viveiro da referida espécie de sapo."Nas minhas 'viagens' tenho visto que a morte é bela. A vida e a morte têm de ser belas, mas a morte tem uma má reputação. O sapo ensinou-me que não vou ficar cá para sempre, que há uma data de validade. Tornou-me mais criativo e ajudou-me a concentrar. Estou mais presente como empresário e empreendedor", concluiu.